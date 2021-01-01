Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Американский Сенат преодолел вето президента страны Дональда Трампа на пакет законов оборонного бюджета страны на 2021 год. Ранее поддержку документа уже выразили члены Палаты представителей, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Сенат США, большинство в котором составляют республиканцы, преодолел вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на законопроект о расходах на оборону. Сенат преодолел вето Трампа впервые почти за четыре года.
Таким образом, в поддержку ветированного законопроекта проголосовали как, более двух третей Палаты представителей так и более двух третей Сената и вето президента преодолено.
Напомним, 29 декабря Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете, вопреки вето президента.
Согласно законопроекту, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе 250 млн долларов предусмотренно на военную помощь Украине.
Трамп наложил вето на оборонный бюджет 23 декабря.