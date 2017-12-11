Кому платити кредитний борг банку "Михайлівський" - думки юристів

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 173302 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 176345 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 307207 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 215488 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 318332 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 211193 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 237508 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254276 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246598 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136281 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 59250 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 52791 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 138568 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 44845 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 49544 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 138576 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 173303 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 307209 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 318334 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 279498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100508 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 87894 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124188 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141436 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146768 перегляди
Актуальне
Кому платити кредитний борг банку "Михайлівський" - думки юристів

Кому платити кредитний борг банку "Михайлівський" - думки юристів

Київ • УНН

 • 66099 перегляди

Верховний суд України виніс рішення у спорі за кредити банку “Михайлівський”.  Редакція УНН поцікавилася у юристів з різних профільних компаній, що означає це судове рішення для боржників ліквідованого банку та кому все ж таки слід сплачувати кредитну заборгованість.

"Дане судове рішення, як і попередні, означає, що належним кредитором в даному випадку є ТОВ "ФК "Фагор", а не ФГВФО. ФГВФО не має прав вимагати у позичальників сплати боргу за тими кредитними договорами, які були передані за договорами факторингу", - адвокат, партнер АО "Адвокатська сім’я Лисенко" Ганна Лисенко.

Вона також звернула увагу, що довідки про погашення кредитної заборгованості банку "Михайлівський", видані ФГВФО, є незаконними.

"Банк борг продав, отже змінився кредитор, який і має право вимагати повернення коштів за кредитними договорами", - резюмувала вона.

Партнер ЮК “Алєксєєв, Боярчуков та партнери” Олександр Ткачук розділяє думку колеги. Належним кредитором та набувачем кредитного портфелю банку “Михайлівський” визначено фінансову компанію “Фагор”, - зазначив він.

“Дане судове рішення, як і попередні, означає, що укладений між ПАТ “Банк Михайлівський” та ТОВ “ФК “Плеяда” договір факторингу є правомірним, оскільки його недійсність не встановлена законом та не має рішення суду, яке набрало законної сили, про визнання цього договору недійсним, дійшовши до висновку , що ТОВ “ФК "Фагор" є належним кредитором за спірним кредитним договором та є належним набувачем зазначених грошових коштів”, — пояснив юрист.

Більше того, вказане судове рішення захищає від претензій ФГВФО тих боржників банку, які сплачували кошти ФК “Фагор”, додав юрист.

"Виконання зобов’язань позичальниками на користь ТОВ “ФК “Фагор” буде належним виконанням зобов’язань, незалежно від вимог та претензій Фонду. Дане положення закону, та рішення суду, яким встановлено належність права вимоги саме компанії ТОВ “ФК "Фагор", захищають боржника від можливих претензій в майбутньому з боку ФГВФО, оскільки таке виконання зобов’язань (погашення кредитів) буде вважатися належним”, — зазначив О.Ткачук.

"Позичальники банку "Михайлівський", які сплачували кредити ФГВФО, змушені будуть повторно сплачувати заборгованість належному кредитору, тобто - "Фагору", - розповіла УНН експерт Ксенія Тарасова.

"Що стосується довідок про отримання грошей від позичальників та довідок про відсутність заборгованості по кредитному договору, вони по суті не мають юридичної сили. І якщо ФАГОР звернеться до суду з вимогою стягнути борг з позичальника, що вже сплатив борг до ФГВФО, наявність цієї довідки не звільнить позичальника від необхідності сплачувати, ще до належного кредитора", - пояснила вона.

К.Тарасова підкреслила, що ФГВФО не має прав на отримання від позичальників виплати по кредитам. Разом з тим, перевищуючи свої повноваження, ФГВФО вносить боржників банку "Михайлівський" до реєстру бюро кредитних історій з негативною репутацією.

"Ще важливий момент, де ФГВФО перевищує свої повноваження та порушує права громадян: при не виплаті позичальниками кредиту, на який ФГВФО по суті вже прав не має, Фонд вносить інформацію до Бюро кредитних історій, таких осіб, як боржників, що не сплачують кредит. У зв’язку з чим, особа втрачає можливість отримати у інших банках новий кредит", - сказала вона.

Водночас юрист Ростислав Кравець зауважив, що зловживання ФГВФО вже досліджують правоохоронці.

"Не секрет, що на сьогоднішній день розслідується ряд кримінальних проваджень проти співробітників ФГВФО, які не виконували рішення судів, що забороняють їм брати гроші від позичальників банку "Михайлівський". Вони вводили позичальників в оману і тепер повинні будуть ці гроші компенсувати компанії "Фагор".

І я вже раніше говорив, що крім самих грошей, ФГВФО повинен буде компенсувати "Фагор" певний відсоток за незаконне утримання грошей", - сказав він.

Відтак, юристи зійшлись у думці, що позичальники ліквідованого банку “Михайлівський” мають сплачувати кредитну заборгованість фінансовій компанії "Фагор". А довідки про погашення кредитної заборгованості банку "Михайлівський", видані ФГВФО, є незаконними.

Про це ж свідчить цитата Верховного суду України: “ТОВ “ФК “Фагор” вважається кредитором за спірним кредитним договором та є належним набувачем зазначених грошових коштів”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,937.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.77
Ethereum
$2,009.58