Кому платити кредитний борг банку "Михайлівський" - думки юристів

"Дане судове рішення, як і попередні, означає, що належним кредитором в даному випадку є ТОВ "ФК "Фагор", а не ФГВФО. ФГВФО не має прав вимагати у позичальників сплати боргу за тими кредитними договорами, які були передані за договорами факторингу", - адвокат, партнер АО "Адвокатська сім’я Лисенко" Ганна Лисенко.

Вона також звернула увагу, що довідки про погашення кредитної заборгованості банку "Михайлівський", видані ФГВФО, є незаконними.

"Банк борг продав, отже змінився кредитор, який і має право вимагати повернення коштів за кредитними договорами", - резюмувала вона.

Партнер ЮК “Алєксєєв, Боярчуков та партнери” Олександр Ткачук розділяє думку колеги. Належним кредитором та набувачем кредитного портфелю банку “Михайлівський” визначено фінансову компанію “Фагор”, - зазначив він.

“Дане судове рішення, як і попередні, означає, що укладений між ПАТ “Банк Михайлівський” та ТОВ “ФК “Плеяда” договір факторингу є правомірним, оскільки його недійсність не встановлена законом та не має рішення суду, яке набрало законної сили, про визнання цього договору недійсним, дійшовши до висновку , що ТОВ “ФК "Фагор" є належним кредитором за спірним кредитним договором та є належним набувачем зазначених грошових коштів”, — пояснив юрист.

Більше того, вказане судове рішення захищає від претензій ФГВФО тих боржників банку, які сплачували кошти ФК “Фагор”, додав юрист.

"Виконання зобов’язань позичальниками на користь ТОВ “ФК “Фагор” буде належним виконанням зобов’язань, незалежно від вимог та претензій Фонду. Дане положення закону, та рішення суду, яким встановлено належність права вимоги саме компанії ТОВ “ФК "Фагор", захищають боржника від можливих претензій в майбутньому з боку ФГВФО, оскільки таке виконання зобов’язань (погашення кредитів) буде вважатися належним”, — зазначив О.Ткачук.

"Позичальники банку "Михайлівський", які сплачували кредити ФГВФО, змушені будуть повторно сплачувати заборгованість належному кредитору, тобто - "Фагору", - розповіла УНН експерт Ксенія Тарасова.

"Що стосується довідок про отримання грошей від позичальників та довідок про відсутність заборгованості по кредитному договору, вони по суті не мають юридичної сили. І якщо ФАГОР звернеться до суду з вимогою стягнути борг з позичальника, що вже сплатив борг до ФГВФО, наявність цієї довідки не звільнить позичальника від необхідності сплачувати, ще до належного кредитора", - пояснила вона.

К.Тарасова підкреслила, що ФГВФО не має прав на отримання від позичальників виплати по кредитам. Разом з тим, перевищуючи свої повноваження, ФГВФО вносить боржників банку "Михайлівський" до реєстру бюро кредитних історій з негативною репутацією.

"Ще важливий момент, де ФГВФО перевищує свої повноваження та порушує права громадян: при не виплаті позичальниками кредиту, на який ФГВФО по суті вже прав не має, Фонд вносить інформацію до Бюро кредитних історій, таких осіб, як боржників, що не сплачують кредит. У зв’язку з чим, особа втрачає можливість отримати у інших банках новий кредит", - сказала вона.

Водночас юрист Ростислав Кравець зауважив, що зловживання ФГВФО вже досліджують правоохоронці.

"Не секрет, що на сьогоднішній день розслідується ряд кримінальних проваджень проти співробітників ФГВФО, які не виконували рішення судів, що забороняють їм брати гроші від позичальників банку "Михайлівський". Вони вводили позичальників в оману і тепер повинні будуть ці гроші компенсувати компанії "Фагор".

І я вже раніше говорив, що крім самих грошей, ФГВФО повинен буде компенсувати "Фагор" певний відсоток за незаконне утримання грошей", - сказав він.

Відтак, юристи зійшлись у думці, що позичальники ліквідованого банку “Михайлівський” мають сплачувати кредитну заборгованість фінансовій компанії "Фагор". А довідки про погашення кредитної заборгованості банку "Михайлівський", видані ФГВФО, є незаконними.

Про це ж свідчить цитата Верховного суду України: “ТОВ “ФК “Фагор” вважається кредитором за спірним кредитним договором та є належним набувачем зазначених грошових коштів”.