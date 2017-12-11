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Кому платить кредитный долг банка "Михайловский" - мнения юристов

Кому платить кредитный долг банка "Михайловский" - мнения юристов

Киев  •  УНН

 • 66089 просмотра

Верховный суд Украины вынес решение в споре за кредиты банка "Михайловский". Редакция УНН поинтересовалась у юристов из разных профильных компаний, что означает это судебное решение для должников ликвидируемого банка и кому все же следует платить кредитную задолженность.

"Данное судебное решение, как и предыдущие, означает, что надлежащим кредитором в данном случае является ООО" ФК "Фагор", а не ФГВФЛ. ФГВФЛ не имеет прав требовать у заемщиков уплаты долга по тем кредитным договорам, которые были переданы по договорам факторинга", - адвокат, партнер АО "Адвокатская семья Лысенко" Анна Лысенко.

Она также обратила внимание, что справки о погашении кредитной задолженности банка "Михайловский", изданные ФГВФЛ, являются незаконными.

"Банк долг продал, значит изменился кредитор, и вправе потребовать возврата средств по кредитным договорам", - резюмировала она.

Партнер ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры "Александр Ткачук разделяет мнение коллеги. Надлежащим кредитором и получателем кредитного портфеля банка "Михайловский" определено финансовую компанию "Фагор", - отметил он.

"Данное судебное решение, как и предыдущие, означает, что заключенный между ОАО "Банк Михайловский" и ООО "ФК "Плеяда" договор факторинга является правомерным, поскольку его недействительность не установлена ​​законом и не имеет решения суда, вступившего в законную силу, о признании этого договора недействительным, дойдя к выводу, что ООО "ФК "Фагор" является надлежащим кредитором по спорному кредитному договору и является надлежащим приобретателем указанных денежных средств", - пояснил юрист.

Более того, указанное судебное решение защищает от претензий ФГВФЛ тех должников банка, которые платили деньги ФК "Фагор", добавил юрист.

"Выполнение обязательств заемщиками в пользу ООО "ФК"Фагор" будет надлежащим исполнением обязательств, независимо от требований и претензий Фонда. Данное положение закона, и решение суда, которым установлена ​​принадлежность права требования именно компании ООО "ФК "Фагор", защищают должника от возможных претензий в будущем со стороны ФГВФЛ, поскольку такое исполнение обязательств (погашение кредитов) будет считаться надлежащим", - отметил О.Ткачук.

"Заемщики банка "Михайловский", которые платили кредиты ФГВФЛ, вынуждены будут повторно платить задолженность надлежащему кредитору, то есть - "Фагор", - рассказала УНН эксперт Ксения Тарасова.

"Что касается справок о получении денег от заемщиков и справок об отсутствии задолженности по кредитному договору, они по сути не имеют юридической силы. И если ФАГОР обратится в суд с требованием взыскать долг с заемщика, уже оплатившего долг в ФГВФЛ, наличие этой справки не освободит заемщика от необходимости платить, еще до надлежащего кредитора", - пояснила она.

К.Тарасов подчеркнула, что ФГВФЛ не имеет прав на получение от заемщиков выплаты по кредитам. Вместе с тем, превышая свои полномочия, ФГВФЛ вносит должников банка "Михайловский" в реестр бюро кредитных историй с отрицательной репутацией.

"Еще важный момент, где ФГВФЛ превышает свои полномочия и нарушает права граждан: при не выплатит заемщиками кредита, на который ФГВФЛ по сути уже прав не имеет, Фонд вносит информацию в Бюро кредитных историй, таких лиц, как должников, которые не платят кредит. В связи с чем, лицо теряет возможность получить в других банках новый кредит", - сказала она.

В то же время юрист Ростислав Кравец отметил, что злоупотребление ФГВФЛ уже исследуют правоохранители.

"Не секрет, что на сегодняшний день расследуется ряд уголовных производств против сотрудников ФГВФЛ, которые не выполняли решения судов, запрещающие им брать деньги от заемщиков банка "Михайловский". Они вводили заемщиков в заблуждение и теперь должны будут эти деньги компенсировать компании "Фагор" .

И я уже ранее говорил, что кроме самих денег, ФГВФЛ должен будет компенсировать "Фагор" определенный процент за незаконное содержание денег", - сказал он.

Следовательно, юристы сошлись во мнении, что заемщики ликвидированного банка "Михайловский" должны платить кредитную задолженность финансовой компании "Фагор". А справки о погашении кредитной задолженности банка "Михайловский", изданные ФГВФЛ, являются незаконными.

Об этом же свидетельствует цитата Верховного суда Украины: "ООО" ФК "Фагор" считается кредитором по спорному кредитному договору и является надлежащим приобретателем указанных денежных средств".

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