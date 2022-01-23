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Компанії Meta і Snap звинуватили у самогубстві 11-річної дівчинки

Компанії Meta і Snap звинуватили у самогубстві 11-річної дівчинки

Київ • УНН

 • 19939 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Мати 11-річної дівчинки Таммі Родрігес подала судовий позов проти компаній Meta і Snap. Жінка звинувачує їхні платформи у самогубстві доньки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Родрігес заявила, що її донька Селена протягом двох років страждала “екстремальною залежністю” від соціальних мереж, створених і контрольованих компаніями-відповідачами.

Мати намагалась обмежити доступ доньки до платформ, однак після цього дитина втекла з дому і наклала на себе руки.

Родрігес стверджує, що водила дитину до психотерапевта. Лікар зазначив, що ніколи до цього не бачив пацієнта “більш залежного від соціальних мереж”, ніж Селена.

Жінка звинуватила компанії у неналежній якості продуктів, халатності і порушенні закону Каліфорнії про захист споживачів. У позові йдеться, що Meta і Snap знали про небезпеку їхніх платформ для великого відсотка неповнолітніх користувачів.

“Іншими словами, обвинувачені навмисно створили приманку для малолітніх дітей, однак не змогли забезпечити адекватний захист від шкідливих ефектів, які створюють цифрові платформи. Соціальні мережі повністю належать і контролюються цими компаніями”, — розповіла Родрігес.

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