Компанія Sony представила робота-собаку, який піддається вихованню

“Новий робот-собака розвиває свою унікальну особистість, взаємодіючи з власником і навколишнім середовищем. Він демонструє свою любов до власників завдяки комбінації рухів тулуба, очей, вух, хвоста та при цьому видає різноманітні звуки голосу. Він має привабливу округлу форму та його тіло зроблено унікальною технологією „без швів“”, — повідомили у Sony.

Зазначається, що для його активації потрібно дозволити “aibo” проявити свої емоції. Він може відрізняти слова похвали або навпаки “підвищений голос” власника. До функцій робота-собаки входить навчатися та запам’ятовувати, які дії роблять його власника щасливим.

Новий “aibo” використовує мініатюрні актуатори, що дозволяють йому рухатися уздовж 22 осей; на місці очей — два OLED-дисплея, що відображають різні емоції. На одній зарядці Aibo зможе пропрацювати близько двох годин; при цьому заряджається пристрій за три години.

Разом з новою моделлю з’явилося і мобільний додаток My Aibo, за допомогою якого користувач може отримати доступ до налаштувань пристрою, а також, наприклад, подивитися фотографії, зроблені камерою робота.

Як повідомляв УНН, на північному заході Саудівської Аравії побудують нове місто Neom.