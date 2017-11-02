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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 45817 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 112535 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102007 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104845 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104067 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 101986 просмотра

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Компания Sony представила робота-собаку, который поддается воспитанию

Компания Sony представила робота-собаку, который поддается воспитанию

Киев  •  УНН

 • 12891 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Компания Sony Corporation представила автономного развлекательного робота-собаку “aibo”, который эмоционально взаимодействует со всеми членами семьи и поддается воспитанию, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Sony.

 

“Новый робот-собака развивает свою уникальную личность, взаимодействуя с владельцем и окружающей средой. Он демонстрирует свою любовь к владельцам благодаря комбинации движений туловища, глаз, ушей, хвоста и при этом выдает различные звуки голоса. Он имеет привлекательную округлую форму и его тело сделано уникальной технологией „без швов“”, — сообщили в Sony.

Отмечается, что для его активации нужно позволить “aibo” проявить свои эмоции. Он может отличать слова похвалы или наоборот “повышенный голос” владельца. В функции робота-собаки входит учиться и запоминать, какие действия делают его владельца счастливым.

Новый “aibo” использует миниатюрные актуаторы, позволяющие ему двигаться вдоль 22 осей, на месте глаз — два OLED-дисплея, отображающих различные эмоции. На одной зарядке Aibo сможет проработать около двух часов; при этом заряжается устройство за 3 часа.

Вместе с новой моделью появилось и мобильное приложение My Aibo, с помощью которого пользователь может получить доступ к настройкам устройства, а также, например, посмотреть фотографии, сделанные камерой работа.

Как сообщал УНН, на северо-западе Саудовской Аравии построят новый город Neom.

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