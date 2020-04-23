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У Раді схвалили відповідь для ЦВК у зв’язку з визнанням КСУ неконституційним закону про референдум

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з проханням надати роз’яснення щодо питань законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні, у зв’язку з визнанням рішенням КСУ щодо ЗУ "Про всеукраїнський референдум" неконституційним. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

Так, у постанові ЦВК було звернення до комітету стосовно надання роз’яснення щодо питань законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні, у зв’язку з визнанням Рішенням КСУ ЗУ «Про всеукраїнський референдум» неконституційним.

Відтак, комітет на своєму засіданні розглянув порушені у постанові ЦВК питання та прийняв рішення схвалити відповідь Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на постанову ЦВК.

Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що попри карантин через COVID-19, в Україні продовжуються громадські обговорення законопроекту про всеукраїнський референдум.

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