У Раді схвалили відповідь для ЦВК у зв’язку з визнанням КСУ неконституційним закону про референдум
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з проханням надати роз’яснення щодо питань законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні, у зв’язку з визнанням рішенням КСУ щодо ЗУ "Про всеукраїнський референдум" неконституційним. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
Так, у постанові ЦВК було звернення до комітету стосовно надання роз’яснення щодо питань законодавчого регулювання організації і порядку проведення всеукраїнського та місцевих референдумів в Україні, у зв’язку з визнанням Рішенням КСУ ЗУ «Про всеукраїнський референдум» неконституційним.
Відтак, комітет на своєму засіданні розглянув порушені у постанові ЦВК питання та прийняв рішення схвалити відповідь Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на постанову ЦВК.
Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що попри карантин через COVID-19, в Україні продовжуються громадські обговорення законопроекту про всеукраїнський референдум.