Комітет ВР відхилив законопроект про обмеження кількості інформаційних запитів

Так, нардепи зауважили, що, очевидно, автори законопроекту мали на меті захистити органи державної влади від перевантаження, однак, "це не може досягатися шляхом обмеження запитувача у праві на подання запитів".

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати головному комітету (з питань гуманітарної та інформаційної політики - ред.) - рекомендувати Верховній Раді відхилити законопроект", - йдеться у повідомленні.

Поміж тим, проектом пропонується передбачити, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. При цьому, кількість таких запитів на інформацію від одного запитувача не може перевищувати п’яти запитів на тиждень.

Раніше в УНН повідомлялося, що ВР рекомендували ухвалити за основу штрафи за ненадання відповіді на запити депутатів міськради.