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Комитет ВР отклонил законопроект об ограничении количества информационных запросов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Парламентский комитет по вопросам свободы слова на заседании в среду, 1 июля, отклонил законопроект №3660 "О внесении изменений в закон "О доступе к публичной информации" относительно предоставления ответов на запросы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Так, нардепы отметили, что, очевидно, авторы законопроекта имели целью защитить органы государственной власти от перегрузки, однако, "это не может достигаться путем ограничения запрашивающего в праве на подачу запросов".

"Комитет принял решение рекомендовать главному комитету (по вопросам гуманитарной и информационной политики - ред.) рекомендовать Верховной Раде отклонить законопроект", - говорится в сообщении.

Между тем, проектом предлагается предусмотреть, что запрашивающий имеет право обратиться к распорядителю информации с запросом на информацию независимо от того, касается эта информация его лично или нет, без объяснения причины подачи запроса. При этом, количество таких запросов на информацию от одного запрашивающего не может превышать пяти запросов в неделю.

Ранее УНН писал, что ВР рекомендовали принять за основу штрафы за непредоставление ответа на запросы депутатов горсовета.

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