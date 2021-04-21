Комісар Ради Європи Міятович заявила, що її візит до Криму залишається "дуже віддаленою перспективою"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що її фізичне відвідування окупованого Криму залишається дуже віддаленою перспективою. Натомість вона наголосила, що українці, які проживають на окупованих Росією територіях, повинні мати повний захист своїх прав, гарантований Радою Європи. Про це Міятович заявила у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи, інформує УНН.
Цитата
"Для мене нині очевидно, що мій фізичний доступ до Криму залишається надзвичайно віддаленою можливістю. Але прагну, незважаючи ні на що, продовжувати правозахисну діяльність заради людей, які проживають у Криму та у східній Україні, згідно мого мандату", - заявила Міятович.
Деталі
Комісар відзначила, що зустрічалася для обговорення цих проблем з представниками кримськотатарського народу, включаючи правозахисників і журналістів.
"Як й усі європейці, люди, які проживають на цих територіях, повинні покладатися на ефективний захист Ради Європи", - наголосила єврокомісар.
Політик позитивно оцінила результати свого нещодавнього візиту до України, який відкладався упродовж довгого періоду часу.
"На жаль, моя місія співпала з дуже тривожною кризою і напруженням: порушення режиму припинення вогню, нарощування військових сил на кордоні", - зауважила Міятович.
Комісар повідомила, що планує знову відвідати Україну до кінця року.
Додамо
Станом на кінець березня 114 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованого і/або релігійного кримінального переслідування у тимчасово окупованому Криму.