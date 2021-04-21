Комісар Ради Європи Міятович заявила, що її візит до Криму залишається "дуже віддаленою перспективою"

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"Для мене нині очевидно, що мій фізичний доступ до Криму залишається надзвичайно віддаленою можливістю. Але прагну, незважаючи ні на що, продовжувати правозахисну діяльність заради людей, які проживають у Криму та у східній Україні, згідно мого мандату", - заявила Міятович.

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Комісар відзначила, що зустрічалася для обговорення цих проблем з представниками кримськотатарського народу, включаючи правозахисників і журналістів.

"Як й усі європейці, люди, які проживають на цих територіях, повинні покладатися на ефективний захист Ради Європи", - наголосила єврокомісар.

Політик позитивно оцінила результати свого нещодавнього візиту до України, який відкладався упродовж довгого періоду часу.

"На жаль, моя місія співпала з дуже тривожною кризою і напруженням: порушення режиму припинення вогню, нарощування військових сил на кордоні", - зауважила Міятович.

Комісар повідомила, що планує знову відвідати Україну до кінця року.

Додамо

Станом на кінець березня 114 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованого і/або релігійного кримінального переслідування у тимчасово окупованому Криму.