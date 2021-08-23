Комерційні проекти, поліцейське співробітництво та обмін посвідчення водія: Монстирський зустрівся з італійським дипломатом

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“Невизнання Італією незаконної анексії Кримського півострова та тверде переконання у непохитності територіальної цілісності та суверенітету України має важливе значення на українського народу. Водночас МВС України розглядає ряд спільних комерційних проектів, які пропонує італійська сторона — придбання спеціалізованого рятувального обладнання — пожежних підіймачів для ДСНС, а також спільного виробництва рятувальних суден для ДСНС та ДПСУ”, — сказав Денис Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства наголосив, що наразі важливими питаннями двосторонніх відносин лишається поліцейське співробітництво.

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Своєю чергою, заступник міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Бенедетто делла Ведовою подякував Денису Монастирському за зустріч та пообіцяв сприяти прискоренню процесу ратифікації парламентом Італії Угод про поліцейське співробітництво та про обмін посвідчення водія.

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