У МВС заявили, що Україна планує купувати пожежні авто у Франції

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна продовжує співпрацю з Францією і планує укласти контракти на придбання пожежних автомобілів з драбинами Echelles Riffaud. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив сьогодні, 23 серпня, під час зустрічі з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та економічної привабливості при міністрові з питань Європи та закордонних справ Франції Франком Рістером, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.