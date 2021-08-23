У МВС заявили, що Україна планує купувати пожежні авто у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна продовжує співпрацю з Францією і планує укласти контракти на придбання пожежних автомобілів з драбинами Echelles Riffaud. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив сьогодні, 23 серпня, під час зустрічі з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та економічної привабливості при міністрові з питань Європи та закордонних справ Франції Франком Рістером, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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“Сьогоднішня зустріч — це продовження співпраці між Україною та Францією. Українсько-французька Комісія є однією з найбільш активних серед більшості українських комісій, які працюють в Уряді. Кількість проектів, які ми реалізуємо для різних міністерств вражає моїх колег. Для нас важливою складовою наших комерційних проектів лишається часткова локалізація виробництва в Україні”, — заявив Монастирський.
Очільник правоохоронного відомства зазначив, що МВС готове консолідувати свої зусилля, щоб закінчити вже діючі проекти — постачання вертольотів Airbus Helicopters, патрульних катерів OCEA, а також розпочати нові — постачання пожежних автомобілі з драбинами Echelles Riffaud, оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ “Укрзалізниця”, а також модернізацію систем постачання і покращення якості питної води у Луганській області та місті Київ.
“Переговори по цим проєктам вже завершені — попереду укладання контрактів”, — сказав він.
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Денис Монастирський наголосив, що в рамках Змішаної україно-французької міжурядової Комісії з економічного співробітництва планується реалізувати ще ряд ініціатив — модернізація систем постачання і покращення якості питної води в Харкові, а також проєкт зі створення національного авіаперевізника України.
Своєю чергою, міністр-делегат з питань зовнішньої торгівлі та економічної привабливості при Міністрові з питань Європи та закордонних справ Франції Франк Рістер наголосив, що тісні двосторонні стосунки між Україною та Франції — це результат роботи двох Урядів.
“Підписані угоди між нашими країнами — це найкраще підтвердження того, як можна реалізувати двостороннє співробітництво. Запорукою нашої співпраці є не лише довіра між нашими країнами, але і висока якість того товару, який ми спільно виробляємо чи постачаємо до вашої країни. Мушу відзначити, що часткова локалізація виробництва в Україні — це гарне рішення для двох країн. Французькі виробники прислухаються до зауважень і порад українських колег”, — сказав він.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року відбудеться спуск на воду першого патрульного катера для Держприкордонслужби виробництва компанії “ОСЕА”.