В МВД заявили, что Украина планирует покупать пожарные авто во Франции

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина продолжает сотрудничество с Францией и планирует заключить контракты на приобретение пожарных автомобилей с лестницами Echelles Riffaud. Об этом министр внутренних дел Денис Монастирский заявил сегодня, 23 августа, во время встречи с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре по вопросам Европы и иностранных дел Франции Франком Ристером, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.