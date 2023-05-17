Колишнього першого віце-прем'єра Клюєва заочно арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Колишньому першому віце-прем’єр-міністру України заочно обрано запобіжний захід у виягляді арешту, повідомили у САП, пише УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про Андрія Клюєва.
Цитата
"17 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС... обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України. (...) Суд підтримав позицію САП та НАБУ та обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Колишній перший віце-прем'єр - підозрюваний в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру, на понад 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України).
Нагадаємо
Наразі у вказаному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення.