Бывшего первого вице-премьера Клюева заочно арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Бывшему первому вице-премьер-министру Украины заочно избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в САП, пишет УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Андрее Клюеве.
Цитата
"17 мая 2023 года следственный судья ВАКС... избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины. (...) Суд поддержал позицию САП и НАБУ и избрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, после задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
Бывший первый вице-премьер - подозреваемый в организации завладения и растрате бюджетных средств в пользу подконтрольного предприятия и предприятий, подконтрольных бывшему Премьер-министру, на более 195 млн грн, которые предусматривались на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК Украины).
Напомним
В настоящее время в указанном уголовном производстве завершено досудебное расследование. Материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.