Колишній півзахисник "Зорі" поповнив ряди "Чорноморця"

У команді “моряків” футболіст виступатиме під 20-м номером. Інші деталі щодо переходу гравця залишились невідомими.

Крайній сезон Бабенко провів за “Зорю” — 14 поєдинків в УПЛ без результативних дій.

Додамо також, за свою кар’єру гравець встиг пограти за “Дніпро”, “Волинь” Луцьк, “Сталь” Дніпродзержинськ та “Буді-Глимт” (Норвегія).