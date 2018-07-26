Колишній півзахисник "Зорі" поповнив ряди "Чорноморця"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. 26-річний екс-півзахисник луганської “Зорі” Руслан Бабенко уклав контракт з ФК “Чорноморець”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Південної Пальміри.
У команді “моряків” футболіст виступатиме під 20-м номером. Інші деталі щодо переходу гравця залишились невідомими.
Крайній сезон Бабенко провів за “Зорю” — 14 поєдинків в УПЛ без результативних дій.
Додамо також, за свою кар’єру гравець встиг пограти за “Дніпро”, “Волинь” Луцьк, “Сталь” Дніпродзержинськ та “Буді-Глимт” (Норвегія).