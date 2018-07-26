Бывший полузащитник "Зари" пополнил ряды "Черноморца"

В команде “моряков” футболист будет выступать под 20-м номером. Другие детали по переходу игрока остались неизвестными.

Крайний сезон Бабенко провел за “Зарю” — 14 поединков в УПЛ без результативных действий.

Добавим также, за свою карьеру игрок успел поиграть за “Днепр”, “Волынь” Луцк, “Сталь” Днепродзержинск и “Буде-Глимт” (Норвегия).