Колишній легіонер "Шахтаря" назвав найскладніших суперників в кар'єрі

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Бразильський володар трьох чемпіонських титулів в АПЛ Фернандіньо поділився думками стосовно найважчих опонентів на полі. Слова півзахисника приводить сайт Goal.com, передає УНН.

Фернандіньо стикався з іменитими в світі футболістами протягом своїх семи сезонів в "Манчестер Сіті", включаючи Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі, Неймара і Кіліана Мбаппе, і вважає колишнього нападника "Челсі" Дієго Косту одним з "найважчих".

"Найскладнішими гравцями, з якими я зіткнувся, є Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Неймар, Кіліан Мбаппе - всі вони такі сильні гравці і створюють багато проблем для захисників. Але для мене одним з найскладніших спортсменів, з якими я зіткнувся, був Дієго Коста, коли він був у "Челсі". Він був в хорошій формі. Я сподіваюся, що зможу знову зустрітися з ними", - наголосив бразильський хавбек.

Додамо, що 34-річний Фернандіньо відіграв за "Шахтар" вісім сезонів та загалом виграв 15 трофеїв.

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