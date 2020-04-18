Бывший легионер "Шахтера" назвал самых сложных соперников в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Бразильский обладатель трех чемпионских титулов в АПЛ Фернандиньо поделился мыслями относительно тяжелых оппонентов на поле. Слова полузащитника приводит сайт Goal.com, передает УНН.
Фернандиньо сталкивался с именитыми в мире футболистами течение своих семи сезонов в "Манчестер Сити", включая Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, и считает бывшего нападающего "Челси" Диего Коста одним из самых "тяжелых".
"Самыми сложными игроками, с которыми я столкнулся, является Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Килиан Мбаппе - все они такие сильные игроки и создают много проблем для защитников. Но для меня одним из самых сложных спортсменов, с которыми я столкнулся, был Коста, когда он был в "Челси". Он был в хорошей форме. Я надеюсь, что смогу снова встретиться с ними", - подчеркнул бразильский хавбек.
Добавим, что 34-летний Фернандиньо сыграл за "Шахтер" восемь сезонов и вообще выиграл 15 трофеев.