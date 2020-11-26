Колишній беркутівець просить суд поновити його на службі у поліції

“Колишній беркутівець Олександр Маринченко, обвинувачений у розстрілах протестувальників на Майдані, просить суд поновити його на службі в поліції”, — повідомив адвокат ексберкутівців Стефан Решко.

За його словами, позов подали до Окружного адмінсуду Києва в лютому 2020 року, тоді ж Маринченко був звільнений з поліції.

“Буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження, без виклику сторін, без повідомлення про слухання. Десь у наступному році буде розгляд. Не швидко це відбувається”, — додав адвокат.

Нагадаємо, в лютому 2020 року колишні співробітники спецпідрозділу “Беркут” Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких обвинувачують у розстрілах активістів на Майдані, повернулися до Києва, після їх обміну в рамках Нормандських домовленостей.