"Коктебель" привітав із Новим роком: подарував ящик шампанського користувачам Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Бренд “Коктебель” розіграв ящик шампанського серед користувачів соціальної мережі Facebook, передає УНН з посиланням на сторінку бренду у соцмережі.
Для участі у розіграші, користувачам Facebook треба було виконати декілька нескладних умов, зокрема, долучитися до групи бренду у соцмережі.
“Подарунки від „Коктебель“ отримують — Cофія Ломанська, Natalia Shubert Kohut та Yana Turkova!”, — повідомили в компанії, за підсумками розіграшу.
Додамо, що акція стартувала 22 грудня, а вже 27 грудня за допомогою генератора випадкових чисел було обрано трьох переможців.