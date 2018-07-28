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Кобзон впав у кому - ЗМІ

Кобзон впав у кому - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14215 перегляди

КИЇВ. 28  липня. УНН. У Росії співак Йосип Кобзон впав у кому. Про це повідомляють російські ЗМІ, але офіційно інформація не підтверджена, передає УНН.

"Йосип Кобзон впав у кому... Згідно з наявною інформацією, в ніч на 28 липня стан виконавця різко погіршився", - пише "Газета.ru".

Відзначимо, що офіційна інформація, яку надала прес-секретар артиста, датована 27 липня.

Тоді, як пише ТАСС, Варвара Виноградова спростувала інформацію, що з'явилася в низці ЗМІ про те, що стан артиста, який перебуває у лікарні, погіршився.

"Він на плановому лікуванні, немає ніякої реанімації, ніякої критичності немає", - зазначила прес-секретар.

Як повідомляв УНН, російського виконавця Йосипа Кобзона госпіталізували.

Відзначимо, що російського співака Йосипа Кобзона включили в список санкцій і позбавили його всіх державних нагород.

Відзначимо, Кобзон є одним з найпалкіших прихильників Президента РФ Володимира Путіна і не раз висловлював свою підтримку Росії і бойовикам на Донбасі.

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