Кобзон впав у кому - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Росії співак Йосип Кобзон впав у кому. Про це повідомляють російські ЗМІ, але офіційно інформація не підтверджена, передає УНН.
"Йосип Кобзон впав у кому... Згідно з наявною інформацією, в ніч на 28 липня стан виконавця різко погіршився", - пише "Газета.ru".
Відзначимо, що офіційна інформація, яку надала прес-секретар артиста, датована 27 липня.
Тоді, як пише ТАСС, Варвара Виноградова спростувала інформацію, що з'явилася в низці ЗМІ про те, що стан артиста, який перебуває у лікарні, погіршився.
"Він на плановому лікуванні, немає ніякої реанімації, ніякої критичності немає", - зазначила прес-секретар.
Як повідомляв УНН, російського виконавця Йосипа Кобзона госпіталізували.
Відзначимо, що російського співака Йосипа Кобзона включили в список санкцій і позбавили його всіх державних нагород.
Відзначимо, Кобзон є одним з найпалкіших прихильників Президента РФ Володимира Путіна і не раз висловлював свою підтримку Росії і бойовикам на Донбасі.