Кобзон впал в кому - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В России певец Иосиф Кобзон впал в кому. Об этом сообщают российские СМИ, но официально информация не подтверждена, передает УНН.
"Иосиф Кобзон впал в кому ... По имеющейся информации, в ночь на 28 июля состояние исполнителя резко ухудшилось", - пишет "Газета.ru".
Отметим, что официальная информация, которую предоставила пресс-секретарь артиста, датированная 27 июля.
Тогда, как пишет ТАСС, Варвара Виноградова опровергла появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что состояние артиста, находящегося в больнице, ухудшилось.
"Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет", - отметила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, российского исполнителя Иосифа Кобзона госпитализировали.
Отметим, что российского певца Иосифа Кобзона включили в список санкций и лишили его всех государственных наград.
Отметим, Кобзон является одним из самых горячих сторонников Президента РФ Владимира Путина и не раз высказывал свою поддержку России и боевикам в Донбассе.