Коаліція завдала авіаудари по "Ісламській державі" на заході Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У місті Мосул в результаті ударів ВПС міжнародної коаліції і зіткнень з силами безпеки Іраку знищено 37 бойовиків "Ісламської держави". Про це повідомив представник ЗС Іраку Абдусселам аль-Джубурі, передає УНН з посиланням на Anadolu.
З його слів, авіаударів зазнали об'єкти терористів в західних кварталах Мосула.
У той же час, командувач антитерористичними загонами іракської армії Кемал Саді аль-Хатуні повідомив, що бойовики "Ісламської держави", скориставшись поганими погодними умовами, проникли в два звільнених квартали Мосула на східному березі річки Тигр.
За його словами, тут терористи взяли в заручники кількох цивільних осіб.