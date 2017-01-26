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Коаліція завдала авіаудари по "Ісламській державі" на заході Мосула

Коаліція завдала авіаудари по "Ісламській державі" на заході Мосула

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У місті Мосул в результаті ударів ВПС міжнародної коаліції і зіткнень з силами безпеки Іраку знищено 37 бойовиків "Ісламської держави". Про це повідомив представник ЗС Іраку Абдусселам аль-Джубурі, передає УНН з посиланням на Anadolu.

З його слів, авіаударів зазнали об'єкти терористів в західних кварталах Мосула.

У той же час, командувач антитерористичними загонами іракської армії Кемал Саді аль-Хатуні повідомив, що бойовики "Ісламської держави", скориставшись поганими погодними умовами, проникли в два звільнених квартали Мосула на східному березі річки Тигр.

За його словами, тут терористи взяли в заручники кількох цивільних осіб.

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