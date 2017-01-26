Коалиция нанесла авиаудары по "Исламскому государству" на западе Мосула

По его словам, авиаударам подверглись объекты террористов в западных кварталах Мосула.

В то же время, командующий антитеррористическими отрядами иракской армии Кемал Саде аль-Хатуни сообщил, что боевики "Исламского государства", воспользовавшись плохими погодными условиями, проникли в два освобожденных квартала Мосула на восточном берегу реки Тигр.

По его словам, здесь террористы взяли в заложники нескольких гражданских лиц.