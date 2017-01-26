Коалиция нанесла авиаудары по "Исламскому государству" на западе Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В городе Мосул в результате ударов ВВС международной коалиции и столкновений с силами безопасности Ирака уничтожили 37 боевиков "Исламского государства". Об этом сообщил представитель ВС Ирака Абдусселам аль-Джубури, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По его словам, авиаударам подверглись объекты террористов в западных кварталах Мосула.
В то же время, командующий антитеррористическими отрядами иракской армии Кемал Саде аль-Хатуни сообщил, что боевики "Исламского государства", воспользовавшись плохими погодными условиями, проникли в два освобожденных квартала Мосула на восточном берегу реки Тигр.
По его словам, здесь террористы взяли в заложники нескольких гражданских лиц.