Клуб Вернидуба завдав поразки команді українців у чемпіонаті Білорусі

На 26 хвилині зустрічі автогол оформив Вітус, а на Лісаковіч рахунок подвоїв — 2:0 на користь колективу Юрія Вернидуба.

Склади команд:

“Динамо-Брест”: Павлюченко, Юзепчук, Веретило (к), Павловець, Вітус (Биков, 68), Кисляк, Нойок, Савицький (Шевченко, 85), Мілевський, Гордійчук (Кривець, 74), Лаптєв.

“Шахтар”: Гутор (к), Вукманіч, Хадаркевіч, Сачивко, Антич, Сзоке, Селява, Іванович, Кендиш (Сотніков, 85), Баланович, Лисакович (Бодул, 77).

“З „Динамо-Брест“ завжди приємно грати. Команда — чемпіон, класна команда. До цього ми програли їм двічі — в Суперкубку і в першому матчі Кубка. Тому, я хлопцям говорив, що потрібно нарешті зібратися і віддати борги, потрібно виходити і битися — що вони і зробили. А так, хороша гра з боку обох команд. Сьогодні ми забили два голи, сьогодні переможці — ми. Найбільше я радий за хлопців, за колектив, що ми нарешті виграли. Тому що ті нічиї і поразки — це неправильно було”, — розповів Вернидуб.

Додамо, “Динамо” спустився на 14-й рядок (7 очок), а “Шахтар” піднявся на 11 сходинку (8).