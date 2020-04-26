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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24796 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72904 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100665 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127058 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127993 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170666 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121438 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Клуб Вернидуба нанес поражение команде украинцев в чемпионате Беларуси

Клуб Вернидуба нанес поражение команде украинцев в чемпионате Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12923 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Солигорский "Шахтер" одержал выездную победу над брестским "Динамо" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".

На 26 минуте встречи автогол оформил Витус, а на Лисакович счет удвоил — 2:0 в пользу коллектива Юрия Вернидуба.

Составы команд:

“Динамо-Брест”: Павлюченко, Юзепчук, Веретило (к), Павловец, Витус (Быков, 68), Кисляк, Нойок, Савицкий (Шевченко, 85), Милевский, Гордейчук (Кривец, 74), Лаптев.

“Шахтер”: Гутор (к), Вукманич, Хадаркевич, Сачивко, Антич, Сзоке, Селява, Иванович, Кендыш (Сотников, 85), Баланович, Лисакович (Бодул, 77).

“С „Динамо-Брест“ всегда приятно играть. Команда — чемпион, классная команда. До этого мы проиграли им дважды — в Суперкубке и в первом матче Кубка. Поэтому, я ребятам говорил, что нужно наконец собраться и отдать долги, нужно выходить и биться — что они и сделали. А так, хорошая игра со стороны обеих команд. Сегодня мы забили два гола, сегодня победители — мы. Больше всего я рад за ребят, за коллектив, мы наконец выиграли. Потому что те ничьи и поражения — это неправильно было”, — рассказал Вернидуб.

Добавим, “Динамо” спустился на 14-ю строчку (7 очков), а “Шахтер” поднялся на 11 строчку (8).

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