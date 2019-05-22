Климпуш-Цинцадзе: у владі має бути консенсус щодо євроатлантичної інтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У владі має бути такий самий консенсус щодо євроатлантичної інтеграції, яким він є у суспільстві. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час виступу на урочистому заході з нагоди святкування 70-річчя НАТО на Європейській площі у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.
За її словами, консенсус суспільства щодо євроатлантичної інтеграції має відповідати консенсусу у владі, між різними партіями і політичними силами. “У виборчий рік ми не маємо права знехтувати шансом, який історія знову нам дає, і повторити помилку, яка трапилася у 2008 році”, — додала вона.
Вона також додала, що: “Міністри й депутати є й будуть завжди, за будь-якого Президента. Курс на ЄС й НАТО — це не забаганка чи нереалізована реформа, це багаторічний шлях боротьби країни й воля народу. Революція Гідності була за свободу й гідність, проти рабства й хамства, за право й розвиток, проти безвідповідальності й популізму. І нарешті цьогоріч ми маємо закріплений в Конституції стратегічний курс на ЄС і НАТО. Жодних компромісів щодо цього курсу бути не може”.
Нагадуємо, взаємодія між Україною та НАТО виходить далеко за межі суто політичної і військової підтримки окремих країн-членів Альянсу. На цьому наголосила Віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.