Климпуш-Цинцадзе: у владі має бути консенсус щодо євроатлантичної інтеграції

За її словами, консенсус суспільства щодо євроатлантичної інтеграції має відповідати консенсусу у владі, між різними партіями і політичними силами. “У виборчий рік ми не маємо права знехтувати шансом, який історія знову нам дає, і повторити помилку, яка трапилася у 2008 році”, — додала вона.

Вона також додала, що: “Міністри й депутати є й будуть завжди, за будь-якого Президента. Курс на ЄС й НАТО — це не забаганка чи нереалізована реформа, це багаторічний шлях боротьби країни й воля народу. Революція Гідності була за свободу й гідність, проти рабства й хамства, за право й розвиток, проти безвідповідальності й популізму. І нарешті цьогоріч ми маємо закріплений в Конституції стратегічний курс на ЄС і НАТО. Жодних компромісів щодо цього курсу бути не може”.

Нагадуємо, взаємодія між Україною та НАТО виходить далеко за межі суто політичної і військової підтримки окремих країн-членів Альянсу. На цьому наголосила Віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.