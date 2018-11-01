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Кличко подякував меценатам, волонтерам, бізнесменам і громадським діячам за створення Veteran Hub

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті Veteran Hub — першого відкритого простору для ветеранів та громадських організацій, що працюють з українськими захисниками. Створили і організували роботу такого простору в Києві меценати в співпраці з громадськими організаціями і волонтерами. Також презентацію Veteran Hub відвідали посли США та Японії, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

“Я знаю, що у засновників великі плани на майбутнє Veteran Hub і добре, що розпочали цей проект саме у Києві, — сказав Кличко. — Зі свого боку можу гарантувати, що місто надасть необхідну підтримку проекту для того, аби усі разом ми змогли допомогти кожному нашому захиснику”, — відзначив на відкритті хабу Віталій Кличко.

У Veteran Hub ветеранам надаватимуть психологічні консультації, допомагатимуть боротися із посттравматичними стресовими розладами, надаватимуть юридичну підтримку, консультуватимуть щодо отримання статусу учасника бойових дій, інших документів. Допоможуть і в професійній орієнтації — написати резюме, підготують до співбесіди, нададуть бізнес-консультацію.

“Найголовніше, що до розв’язання цих проблем будуть залучені громадські організації, кожна з яких зосереджена на вирішенні конкретних завдань”, — відзначив мер Києва.

За словами Кличка, не завжди ветерани знають, куди піти і що зробити для того, аби отримати посвідчення Учасника бойових дій, або, наприклад, грошову компенсацію за лікування.

“І в цьому контексті добре, що з’явився ще один соціальний інструмент — відкрився Veteran Hub для допомоги нашим захисникам, тим, хто береже спокій і мир на вулицях українських міст”, — підкреслив Віталій Кличко.

Також мер нагадав, що понад 26 тис. киян з 2014-го року захищали і захищають нашу державу на Сході України. Місто підтримує захисників та їх родини. Усі воїни отримали матеріальну допомогу від 5 тисяч до 25 тисяч гривень. Також отримали допомогу і 34 родини загиблих героїв.

Близько півтисячі киян отримують адресну матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

“Ми розуміємо, що цього недостатньо. І проблем ще дуже багато. Тому добре, коли об‘єднуються меценати, громадські діячі, волонтери, бізнес для того, аби ефективно допомагати та усіляко підтримувати наших ветеранів”, — відзначив Віталій Кличко.

Veteran Hub відкрили в партнерстві Фонди Олени Пінчук і Віктора Пінчука, ГО “Побратими”. Працюватимуть в ньому з відвідувачами, зокрема, 7 громадських організацій, що опікуються проблемами ветеранів.

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