Кличко поблагодарил меценатов, волонтеров, бизнесменам и общественным деятелям за создание Veteran Hub

"Я знаю, что у учредителей большие планы на будущее Veteran Hub и хорошо, что начали этот проект именно в Киеве, - сказал Кличко. - Со своей стороны могу гарантировать, что город окажет необходимую поддержку проекта для того, чтобы все вместе мы смогли помочь каждому нашему защитнику ", - отметил на открытии хаба Виталий Кличко.

В Veteran Hub ветеранам предоставлять психологические консультации, помогать бороться с посттравматическими стрессовыми расстройствами, предоставлять юридическую поддержку, консультировать по получению статуса участника боевых действий, других документов. Помогут и в профессиональной ориентации - написать резюме, подготовят к собеседованию, предоставят бизнес-консультацию.

"Самое главное, что к решению этих проблем будут привлечены общественные организации, каждая из которых сосредоточена на решении конкретных задач", - отметил мэр Киева.

По словам Кличко, не всегда ветераны знают, куда пойти и что сделать для того, чтобы получить удостоверение участника боевых действий, или, например, денежную компенсацию за лечение.

"И в этом контексте хорошо, что появился еще один социальный инструмент - открылся Veteran Hub для помощи нашим защитникам, тем, кто бережет покой и мир на улицах украинских городов", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также мэр напомнил, что более 26 тыс. Киевлян с 2014-го года защищали и защищают нашу страну на Востоке Украины. Город поддерживает защитников и их семьи. Все воины получили материальную помощь от 5000 до 25000 гривен. Также получили помощь и 34 семьи погибших героев.

Около полутысячи киевлян получают адресную материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Мы понимаем, что этого недостаточно. И проблем еще очень много. Поэтому хорошо, когда объединяются меценаты, общественные деятели, волонтеры, бизнес для того, чтобы эффективно помогать и всячески поддерживать наших ветеранов ", - отметил Виталий Кличко.

Veteran Hub открыли в партнерстве Фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука, ОО "Собратья". Работать в нем с посетителями, в частности, 7 общественных организаций, занимающихся проблемами ветеранов.