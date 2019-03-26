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Кличко: після ремонту Олександрівської лікарні кияни отримують лікування за світовими стандартами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували та обладнали кілька відділень Олександрівської міської клінічної лікарні, передає УНН із посиланням на прес-службу Віталія Кличка.

Кличко: після ремонту Олександрівської лікарні кияни отримують лікування за світовими стандартами

“Тут відремонтували відділення реанімації та інтенсивної терапії для хірургічних хворих. Встановили в них нове обладнання для післяопераційного спостереження та супроводження пацієнтів. У 2018-му здійснили ремонт приміщень та встановили новітній спіральний комп’ютерний томограф, придбали надсучасний магнітно-резонансний томограф”, — сказав Кличко.

Він зазначив, що в лікарні зробили капітальний ремонт і будівлі корпусу № 7. Закупили в нього нове обладнання та меблі. У цьому корпусі розташовані кілька відділень: церебро-васкулярної патології з палатою інтесивної терапії, нейрохірургії, відділення реанімації для нейрохірургічних хворих.

Також в Олександрівській відкрили відділення паліативної допомоги на 10 ліжок. Це вже трете таке відділення в столиці, де можуть отримати кваліфікований догляд невиліковно хворі.

Коштами міського бюджету оновили також реанімаційну для нейрохірургічних хворих. Придбали новий операційний стіл з операційною лампою, С-арку для оперативних втручань під контролем рентгену та операційний мікроскоп.

"Цей мікроскоп дозволяє нам робити операції, в результаті яких пацієнти одужують навіть після важких інсультів. Ця техніка дозволяє нам рятувати життя. І це обладнання — найсучасніше“,- відзначив завідувач відділення нейрохірургії Олег Нечипорук.

Також в Олександрівській лікарні завершили капремонт та дооснащення відділення рентген-ендоваскулярної хірургії з операційним блоком для відкритих оперативних втручань на серці та палатами інтенсивної терапії. Відкрили нову операційну, що обладнана надсучасним операційним столом, апаратами штучного кровообігу, штучної вентиляції легень, моніторним комплексом.

“Тут ми зробили все, аби пацієнти, які потрапляють в лікарню, могли пройти комплексне обстеження, отримати необхідну допомогу та курс реабілітації. Все в одному місці. Ми закуповуємо багато обладнання. Сучасного і дорогого. — Обладнання, яке дозволяє оперативно встановити діагноз і врятувати життя, — підкреслив Кличко. — Комплексні заходи, які здійснили в лікарні, дають можливість надавати медичну допомогу, яка відповідає кращим світовим стандартам”, — підкреслив Кличко.

Мер Києва нагадав, що цього року в столиці планують розпочати будівництво лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої медичної допомоги на правому березі. Всього у столичному бюджеті на 2019 рік на сферу охорони здоров’я передбачено майже 11 мільярдів гривень. Більшу частину цих грошей спрямують на реконструкцію існуючих лікарень та відділень у них. А також — на закупівлю вкрай необхідного медичного обладнання.

Олександрівська лікарня один з найстаріших медичних закладів столиці, що працює з 1875 року. На сьогодні в ній обладнано 32 стаціонарних відділеннях, в яких щороку лікуються більше 24 тисяч пацієнтів із різними патологіями.

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