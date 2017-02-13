Київський тролейбус № 92Н тимчасово змінить маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Через ремонт контактної мережі тролейбуса на вулиці Івана Огієнка в Києві у ніч із 14 на 15 лютого тролейбус № 92Н тимчасово змінить маршрут. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, 14 лютого з 01:10 до 03:40 у зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса на вулиці Івана Огієнка рух нічного тролейбусного маршруту № 92Н буде організовано за трасою: просп. Свободи — вул. Щербаківського — просп. Перемоги — Повітрофлотський шляхопровід і у зворотному напрямку за діючою трасою.
Як повідомляв УНН, за прогнозом Українського гідрометцентру, 13 лютого в Києві хмарно. Часом невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-8 м/с. Температура вдень 2-7° морозу.
Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.