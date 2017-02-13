Киевский троллейбус № 92н временно изменит маршрут

Так, 14 февраля с 1:10 до 3:40 в связи с ремонтом контактной сети троллейбуса на улице Ивана Огиенко движение ночного троллейбусного маршрута № 92н будет организовано по трассе: ул. Свободы - ул. Щербаковская - просп. Победы - Воздухофлотский путепровод и обратно по действующей трассе.

Как сообщал УНН, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 13 февраля в Киеве облачно. Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-8 м / с. Температура днем ​​2-7 ° мороза.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.