Київське "Динамо" підписало сербського захисника А.Пантіча
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Чинний чемпіон України ФК "Динамо" підписав контракт із сербським захисником Александаром Пантічем, який відтепер захищатиме кольори "біло-синього" клубу. Про це інформує сайт киян, передає УНН.
Деталі контракту 24-річного А.Пантіча не повідомляються.
У нинішньому сезоні гравець провів лише два поєдинки у складі "Алавеса" за який виступав на правах оренди.
Примітно, що на професійному рівні новачок команди Сергія Реброва дебютував у травні 2011 року у складі белградського "Рада". Виступаючи за "Рад", провів 26 матчів у сербській Суперлізі. Далі захищав кольори белградської "Црвєни Звєзди".
Зазначимо, що у 2013 році А.Пантіч перебрався на Піренейський півострів, уклавши контракт із "Вільяреалом", у складі якого за сезон 2013/2014 провів 9 ігор. Згодом він виступав переважно за інші клуби Прімери на правах оренди: у сезоні 2014/2015 - за "Кордобу" (29 матчів), у сезоні 2015/2016 - за "Ейбар" (20 матчів), у сезоні 2016/2017 - за "Алавес".
Додамо, що оборонець виступав за юнацьку та молодіжну збірні Сербії, викликався до національної.
Як повідомляв УНН, "Динамо" проведе 7 товариських поєдинків під час другого збору в Марбельї.