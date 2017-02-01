Киевское "Динамо" подписало сербского защитника А.Пантича
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Действующий чемпион Украины ФК "Динамо" подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем, который отныне будет защищать цвета "бело-синего" клуба. Об этом информирует сайт киевлян, передает УНН.
Детали контракта 24-летнего А.Пантича не сообщаются.
В нынешнем сезоне игрок провел всего два матча в составе "Алавеса" за который выступал на правах аренды.
Примечательно, что на профессиональном уровне новичок команды Сергея Реброва дебютировал в мае 2011 года в составе белградского "Рада". Выступая за "Рада", провел 26 матчей в сербской Суперлиге. Далее защищал цвета белградской "Црвены Звезды".
Отметим, что в 2013 году А.Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с "Вильярреалом", в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. Впоследствии он выступал преимущественно за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне 2014/2015 - за "Кордобу" (29 матчей), в сезоне 2015/2016 - за "Эйбар" (20 матчей), в сезоне 2016/2017 - за "Алавес".
Добавим, что защитник выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.
Как сообщал УНН, "Динамо" проведет 7 товарищеских поединков во время второго сбора в Марбелье.