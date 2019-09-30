"Київміськбуд" показав хід робіт на ЖК "Абрикосовий"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Тривають роботи зі зведення нового житлового комплексу "Абрикосовий" у Голосіївському районі столиці на перетині вулиць Абрикосова і Жулянська. Про це УНН повідомили у пресслужбі ПрАТ "ХК "Київміськбуд".
Так, на сьогодні у ЖБ №1 виконуються вертикальні елементи цокольного поверху. У ЖБ №2 залито плиту ростверка. А у ЖБ №3 проходить облаштування котловану.
Житловий комплекс комфорт-класу складається з трьох будинків по 26 поверхів кожен. Будинки зводяться за монолітно-каркасною технологією зі стінами з газоблоків. Фасад буде утеплений мінеральною ватою та обштукатурений за системою "мокрий фасад". Міжквартирні та міжкімнатні перегородки виконають з цегли та керамзитобетонних блоків.
Покупцям доступні 1-, 2-, і 3-кімнатні квартири площею від 36 до 75 кв. м. На 25-26 поверхах заплановані дворівневі варіанти житла на 2, 3 або 4 кімнати квадратурою 73, 113 і 147 кв. м. Загальна кількість квартир в житловому комплексі — 690, на типовому поверсі — 10.
Окрім дуже зручного планування квартир, очевидною перевагою локації ЖК "Абрикосовий" є піша доступність до станції метро "Теремки" (12-15 хв). В 1,5 км від новобудови — Одеська площа, звідки курсує наземний транспорт в сторону Академмістечка і приміські маршрутні таксі.