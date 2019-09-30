"Киевгорстрой" показал ход работ на ЖК "Абрикосовый"

Так, сегодня в ЖД №1 выполняются вертикальные элементы цокольного этажа. В ЖД №2 залито плиту ростверка. А в ЖД №3 проходит обустройство котлована.

Жилой комплекс комфорт-класса состоит из трех домов по 26 этажей каждый. Дома возводятся по монолитно-каркасной технологии со стенами из газобетона. Фасад будет утеплен минеральной ватой и оштукатурен по системе "мокрый фасад". Межквартирные и межкомнатные перегородки выполнят из кирпича и керамзитобетонных блоков.

Покупателям доступны 1-, 2-, и 3-комнатные квартиры площадью от 36 до 75 кв. м. На 25-26 этажах запланированы двухуровневые варианты жилья на 2, 3 или 4 комнаты квадратурой 73, 113 и 147 кв. м. Общее количество квартир в жилом комплексе - 690, на типовом этаже - 10.

Кроме очень удобной планировки квартир, очевидным преимуществом локации ЖК "Абрикосовый" является пешая доступность до станции метро "Теремки" (12-15 мин). В 1,5 км от новостройки - Одесская площадь, откуда курсирует наземный транспорт в сторону Академгородка и пригородные маршрутные такси.