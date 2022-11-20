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Київавтодор: просимо водіїв утриматися від поїздок на власних авто під час опадів

Київавтодор: просимо водіїв утриматися від поїздок на власних авто під час опадів

Київ • УНН

 • 376383 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Київавтодор звернувся до мешканців столиці із проханням утриматися від поїздок автомобілями під час опадів, передає УНН.

 

Цитата

"Дорожня служба столиці вже близько доби працює без зупинки. Наразі сніг прибрано на більшості вулиць міського і районного значення. Триває чищення на автошляхах місцевого значення. Окрім того, наразі автодорівці розпочали активно обробляти дороги, мости і тротуари протиожеледними засобами. Адже після снігопаду у столиці очікується різке похолодання: за кілька годин температура з +1°C опуститься до -6°С", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі у столиці працює 268 одиниць техніки Київавтодору. Нові снігопади синоптики прогнозують на неділю.

"Просимо водіїв утриматися від поїздок на власних авто під час опадів. На дорогах слід бути максимально обачними, дотримуватись усіх правил дорожнього руху, не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати снігоприбиральній техніці", - додає Київавтодор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: То сніг, то дощ: якою буде погода в Україні до середини тижня

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