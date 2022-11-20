Киевавтодор: просим водителей воздержаться от поездок на собственных авто во время осадков

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"Дорожная служба столицы уже около суток работает без остановки. Сейчас снег убран на большинстве улиц городского и районного значения. Продолжается чистка на автодорогах местного значения. Кроме того, автодоровцы начали активно обрабатывать дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами. Ведь после снегопада в столице ожидается резкое похолодание: через несколько часов температура с +1°C опустится до -6°С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в столице работает 268 единиц техники Киевавтодора. Новые снегопады синоптики прогнозируют в воскресенье.

"Просим водителей воздержаться от поездок на собственных авто во время осадков. На дорогах следует быть максимально осмотрительными, соблюдать все правила дорожного движения, не парковаться на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике", - добавляет Киевавтодор.

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