"Київ-Баскет" став другим учасником "Фіналу чотирьох" Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Миколаєві в першому матчі 2020 року місцеві "корабели" приймали "Київ-Баскет" в рамках другого матчу 1/4 фіналу Кубка України, передає УНН.
До гри кияни підійшли із запасом в 16 очок отриманого в першій зустрічі команд. Кияни першою чвертю продемонстрували, що не дадуть шансу на інтригу – 28:16. Далі втримували перевагу і святкували виграш 98:78.
За киян 22 очки набрав Пустозвонов, 18 Шепард, 16 Петров і 15 + 10 підбирань Близнюк. У господарів відзначимо 33 бали Петерсона.
Додамо, що раніше у "Фінал чотирьох" Кубку України вийшла "Одеса".