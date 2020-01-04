"Киев-Баскет" стал вторым участником "Финала четырех" Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Николаеве в первом матче 2020 местные "корабелы" принимали "Киев-Баскет" в рамках второго матча 1/4 финала Кубка Украины, передает УНН.
К игре киевляне подошли с запасом в 16 очков полученного в первой встрече команд. Киевляне первой четвертью продемонстрировали, что не дадут шанса на интригу — 28:16. Далее удерживали преимущество и праздновали выигрыш 98:78.
Киевлян 22 очка набрал Пустозвонов, 18 Шепард, 16 Петров и 15 + 10 подборов Близнюк. У хозяев отметим 33 балла Петерсона.
Добавим, что ранее в “Финал четырех” Кубка Украины вышла “Одесса”.