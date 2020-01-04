"Киев-Баскет" стал вторым участником "Финала четырех" Кубка Украины

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110746 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113353 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111852 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124328 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104099 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107370 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107616 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131781 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130575 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 193233 просмотра

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"Киев-Баскет" стал вторым участником "Финала четырех" Кубка Украины

"Киев-Баскет" стал вторым участником "Финала четырех" Кубка Украины

Киев  •  УНН

 • 14426 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Николаеве в первом матче 2020 местные "корабелы" принимали "Киев-Баскет" в рамках второго матча 1/4 финала Кубка Украины, передает УНН.

К игре киевляне подошли с запасом в 16 очков полученного в первой встрече команд. Киевляне первой четвертью продемонстрировали, что не дадут шанса на интригу — 28:16. Далее удерживали преимущество и праздновали выигрыш 98:78.

Киевлян 22 очка набрал Пустозвонов, 18 Шепард, 16 Петров и 15 + 10 подборов Близнюк. У хозяев отметим 33 балла Петерсона.

Добавим, что ранее в “Финал четырех” Кубка Украины вышла “Одесса”.

Украинские Национальные Новости

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