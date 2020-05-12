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Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва

Київ • УНН

 • 5697 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні, 12 травня, активісти та небайдужі кияни провели акцію протесту проти незаконного будівництва житлового комплексу Edeldorf в історичному центрі Києва - за адресою вул. Старонаводницька, 42-44 в Печерському районі, Пердана УНН.

Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва

Забудовником цієї ЖК є Edelburg Development, що належить скандальному екс-голові київської Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергію Кучеру, який і зараз зберігає контроль над ДАБІ.

Про те, як проходила акція і чому будівництво є незаконним розповів голова громадської організації "Стоп свавіллю" Сергій Северин.

"Ще з 2017 року, коли на ділянці тільки рили котлован, ми виступали проти цього будівництва. По-перше, вона примикає до території Звіринецького кладовища, на відстані 300 метрів до якого будівництво в принципі заборонено. По-друге, ділянка знаходиться в безпосередній близькості від охоронної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - ансамблю Києво-Печерської Лаври і - і в межах Центрального історичного ареалу. А, значить, там можна будувати тільки громадські будівлі та споруди, житло там будувати не можна. По-третє, забудовник значно перевищив допустиму в цьому місці поверховість ", - розповів активіст.

За його словами, в 2019 році суд задовольнив позов Міністерства культури і заборонив будівництво ЖК на Старонаводницькій.

"Але забудовник плював на закони, на суд, і продовжив будівництво. А будує цей ЖК Сергій Кучер, Edelburg Development - його компанія. Ця людина ще за Януковича очолював київську ДАБІ, саме він - автор схеми "5 доларів за метр". Він і зараз контролює Інспекцію, і більшість хаотичних незаконних будівництв в Києві - на його совісті. Він вміє домовлятися з усіма владами. І президенту Володимиру Зеленському варто було б спершу прибрати Кучера і йому подібних "смотрящих", а потім починати реформи в архітектурно-будівельній сфері ", - упевнений Сергій Северин.

Відзначимо, кияни спочатку були проти цього будівництва, однак до їхньої думки ніхто не дослухався. Тому сьогодні люди і вийшли на акцію протесту. Обурені громадяни демонтували паркан незаконного будівництва і вивісили транспаранти з написом: "Той, хто ДАБІ Контролює, на кістках ЖК будує".

Також учасники вивісили плакат з тими, хто покриває незаконне будівництво: Сергій Кучер, глава Офісу президента Андрій Єрмак і народний депутат Микола Тищенко. За інформацією ЗМІ, саме Кучер зараз контролює ДАБІ з благословення ОП.

Всього в акції взяли участь більше сотні киян - як представників "Стоп свавіллю", так і просто небайдужих громадян.

Відзначимо, також "Стоп свавіллю" провела сьогодні акцію протесту на Видубичах за адресою вул. Промислова, 4А. Тут ПАТ "Мостобуд" екс-нардепа від Партії Регіонів Володимира Провідуса, яке позбавили права оренди на ділянку, незаконно складує пісок, намитий також з порушенням законодавства в Дніпрі. За даними депутата Київради Ігоря Мірошниченка, діяльність "Мостобуду" на цій ділянці спричинила недоотримання бюджетом столиці 120 млн грн, а також загрожує місту екологічною катастрофою.

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