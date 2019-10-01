Киян попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Києві до кінця поточної доби очікуються сильні пориви вітру. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"До кінця дня 1 жовтня утримаються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, в Україні у середу, 2 жовтня, очікується суха погода, місцями вдень до 26 градусів тепла.
У четвер та п'ятницю, 3 та 4 жовтня, в Україні знову очікуються дощі, у Карпатах 4 жовтня можливий мокрий сніг.