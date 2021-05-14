Китайський зонд "Тяньвень-1" здійснить посадку на Марсі у найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Китайський зонд з дослідження Марса “Тяньвень-1” здійснить посадку на планеті в період з 15 по 19 травня. Про це в п’ятницю повідомило Китайське національне космічне управління, передає УНН.
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“Після оцінки стану польоту зонд „Тяньвень-1“ повинен здійснити посадку в рівнині Утопія в слушний час з раннього ранку 15 травня по 19 травня за пекінським часом”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства.
23 липня 2020 року за допомогою ракети-носія “Чанчжен-5” з космодрому Веньчан на Хайнані був запущений безпілотний космічний апарат “Тяньвень-1”. У лютому він досяг орбіти Марса. Очікується, що зонд зробить м’яку посадку в південній частині рівнини Утопія. Марсохід “Чжужун”, що знаходиться на його борту, займеться дослідженням грунту, іоносфери і клімату.
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Голова комітету науки і техніки Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC) Бао Веймінь повідомив на початку березня, що спусковий модуль китайської автоматичної міжпланетної станції “Тяньвень-1” здійснить посадку на Марсі в травні-червні цього року.