Китайський зонд "Тяньвень-1" здійснить посадку на Марсі у найближчі дні

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“Після оцінки стану польоту зонд „Тяньвень-1“ повинен здійснити посадку в рівнині Утопія в слушний час з раннього ранку 15 травня по 19 травня за пекінським часом”, — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті відомства.

23 липня 2020 року за допомогою ракети-носія “Чанчжен-5” з космодрому Веньчан на Хайнані був запущений безпілотний космічний апарат “Тяньвень-1”. У лютому він досяг орбіти Марса. Очікується, що зонд зробить м’яку посадку в південній частині рівнини Утопія. Марсохід “Чжужун”, що знаходиться на його борту, займеться дослідженням грунту, іоносфери і клімату.

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Голова комітету науки і техніки Китайської корпорації аерокосмічної науки і техніки (CASC) Бао Веймінь повідомив на початку березня, що спусковий модуль китайської автоматичної міжпланетної станції “Тяньвень-1” здійснить посадку на Марсі в травні-червні цього року.