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Китайский зонд "Тяньвень-1" совершит посадку на Марсе в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 15259 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Китайский зонд по исследованию Марса “Тяньвэнь-1” совершит посадку на планете в промежуток с 15 по 19 мая. Об этом в пятницу сообщило Китайское национальное космическое управление, передает УНН.

Китайский зонд "Тяньвень-1" совершит посадку на Марсе в ближайшие дни

Детали

“После оценки состояния полета зонд „Тяньвэнь-1“ должен совершить посадку в равнине Утопия в подходящее время с раннего утра 15 мая по 19 мая по пекинскому времени”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя “Чанчжэн-5” с космодрома Вэньчан на Хайнане был запущен беспилотный космический аппарат “Тяньвэнь-1”. В феврале он достиг орбиты Марса. Ожидается, что зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Находящийся на его борту марсоход “Чжужун” займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Ранее

Председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь сообщил в начале марта, что спускаемый модуль китайской автоматической межпланетной станции “Тяньвэнь-1” совершит посадку на Марсе в мае-июне этого года.

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