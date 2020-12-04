Китай заявив про створення квантового комп'ютера, який "у 10 млрд разів швидше аналогу від Google"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Китайські вчені створили прототип квантового комп’ютера “Цзючжан”, який впорався зі стандартним перевірочним алгоритмом в 10 млрд раз швидше, ніж Sycamore — 53-кубітний прототип квантового комп’ютера від компанії Google. Таким чином фізики підтвердили, що цей пристрій може вирішувати завдання, недоступні класичним комп’ютерам, тобто досяг “квантової переваги”. Про це пише державне китайське агентство Xinhua з посиланням на статтю в науковому журналі Science, зазначає УНН.
Квантовими комп’ютерами називають обчислювальні пристрої, які в своїй роботи використовують принципи квантової механіки. На відміну від звичайних комп’ютерів, які складаються з бітів — одиниць інформації, які містять або 1, або 0, квантові комп’ютери складаються з кубітів — осередків пам’яті і примітивних обчислювальних модулів, які зберігати в собі одночасно і нуль, і одиницю.
Повноцінних квантових комп’ютерів вчені поки не створили. Зараз існують тільки їхні прототипи — наприклад, в 2017 році фізик з Гарвардського університету Михайло Лукін розповів про створення 51-кубітного прототипу, а компанія Google в 2019-му році — про 53-кубітний прототип під назвою Sycamore. У новій статті наукового журналу Science про аналогічний успіх розповіли китайські фізики на чолі з Цзян-Вей Панем з Науково-технічного університету Китаю.
Обчислювальні можливості обчислювача, який назвали “Цзючжан”, вчені перевірили за допомогою спеціального алгоритму GBS. “Цзючжан” впорався з ним в 100 трильйонів разів швидше найпотужнішого з існуючих суперкомп’ютерів. Крім того, розробники заявили, що обчислювальні можливості їх апарату в 10 млрд раз перевищують Sycamore.
Вчені додали, що можливості їхньої розробки можна застосовувати в теорії графів, машинному навчанні та квантовій хімії.