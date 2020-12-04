Китай заявив про створення квантового комп'ютера, який "у 10 млрд разів швидше аналогу від Google"

Квантовими комп’ютерами називають обчислювальні пристрої, які в своїй роботи використовують принципи квантової механіки. На відміну від звичайних комп’ютерів, які складаються з бітів — одиниць інформації, які містять або 1, або 0, квантові комп’ютери складаються з кубітів — осередків пам’яті і примітивних обчислювальних модулів, які зберігати в собі одночасно і нуль, і одиницю.

Повноцінних квантових комп’ютерів вчені поки не створили. Зараз існують тільки їхні прототипи — наприклад, в 2017 році фізик з Гарвардського університету Михайло Лукін розповів про створення 51-кубітного прототипу, а компанія Google в 2019-му році — про 53-кубітний прототип під назвою Sycamore. У новій статті наукового журналу Science про аналогічний успіх розповіли китайські фізики на чолі з Цзян-Вей Панем з Науково-технічного університету Китаю.

Обчислювальні можливості обчислювача, який назвали “Цзючжан”, вчені перевірили за допомогою спеціального алгоритму GBS. “Цзючжан” впорався з ним в 100 трильйонів разів швидше найпотужнішого з існуючих суперкомп’ютерів. Крім того, розробники заявили, що обчислювальні можливості їх апарату в 10 млрд раз перевищують Sycamore.

Вчені додали, що можливості їхньої розробки можна застосовувати в теорії графів, машинному навчанні та квантовій хімії.