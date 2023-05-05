Китай сприятиме мирним переговорам і готовий підтримувати координацію з рф - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай наполегливо просуватиме мирні переговори для врегулювання війни в Україні та готовий підтримувати зв’язок і координацію з росією, ідеться в заяві МЗС Китаю у п’ятницю, пише УНН.
У заяві йдеться про зустріч Циня з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на полях зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва в Гоа в Індії у четвер.
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"Сторони обмінялися думками щодо української кризи. Цінь Ган заявив, що Китай буде наполегливо просувати мирні переговори і готовий підтримувати зв'язок і координацію з росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи", - ідеться у заяві.
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лавров, як вказано, зазначив, що "росія надає велике значення документу з викладом позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, погоджується з принциповою позицією Китаю та готова підтримувати тісне спілкування з Китаєм у відвертій формі".