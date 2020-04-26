У КНР побоюються нового спалаху COVID-19 через Росію: на кордоні підтвердили 5 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Китайській Народній Республіці на кордоні з Російською Федерацією за добу зафіксували 5 випадків зараження на коронавірус. Через ситуацію в РФ Китай побоюється нового спалаху на своїй території. Про це повідомляє УНН з посилання на агентство CNN.
"Китай повідомив про 11 нових віпадків нового коронавірусу, не зафіксовано жодної нової смерті в суботу, повідомила сьогодні Національна комісія з охорони здоров'я. До 11 нових випадків захворювання належати п'ять імпортних віпадків та шість місцевіх віпадків. Про останні, крім одного, повідомлялося в провінції Хейлунцзянь, на крайньому північному сході Китаю, на російському кордоні. Зростає занепокоєння відносно віпадків, які в Китай потрапляють з Росії, через побоювання, оскільки більша частина країни повертаються до норми”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що окрім 11 нових випадків в Китаї також зафіксували 30 безсимптомних випадків COVID-19. Вже близько 1 тис. людей перебувають під медичним наглядом, не маючи симптомів хвороби. Китай не включає їх до списків хворих.
Зазначається, що всього в країні захворіло 82 827. З них вже 77 394 пацієнтів одужали та були виписані. Всього в Китаї померло 4632 особи від COVID-19.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 3 млн.