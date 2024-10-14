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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок атаки рф по Одесі

Київ • УНН

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Російська атака на Одесу призвела до загибелі однієї людини та поранення восьми. Пошкоджено припортову інфраструктуру, зокрема склад з зерном та два цивільні судна.

Кіпер розповів про стан постраждалих внаслідок атаки рф по Одесі

Сьогодні вдень рф атакувала Одесу, в результаті чого одна людина загинула, восьмеро - отримали поранення. Про це повідомляє очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Він уточнив, що ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура.

Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України Пошкоджень зазнали цивільні судна: "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Рівно тиждень тому "OPTIMA" вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою

- пише Кіпер. 

Також, внаслідок атаки, є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.

Вкотре прошу: оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги та спускайтеся в укриття

- закликав він  

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