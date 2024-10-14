Кипер рассказал о состоянии пострадавших в результате атаки рф по Одессе

Сегодня днем рф атаковала Одессу, в результате чего один человек погиб, восемь - получили ранения. Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Он уточнил, что целью врага в очередной раз стала припортовая инфраструктура.

Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибший - работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины Повреждения получили гражданские суда: «NS Moon» под флагом Белиза и сухогрузное судно под флагом Палау „OPTIMA“. Ровно неделю назад «OPTIMA» уже было повреждено в результате обстрела баллистикой

Также, в результате атаки, есть повреждения припортовой инфраструктуры, в частности склада с зерном.

Еще раз прошу: оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги и спускайтесь в укрытие